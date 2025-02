Si rafforza la linea Nazareno-Palazzo Vecchio

FIRENZE"Vorrei far presente che il nostro partito, la nostra segretaria Elly Schlein, sta spingendo tanto su quelli che sono i temi che sono cruciali alle necessità dei cittadini: i temi abitativi, i temi della sanità e alle tante battaglie che fanno parte della vita quotidiana delle persone".

L’asse tra Palazzo Vecchio e Nazareno si rafforza con le parole che la sindaca di Firenze Sara Funaro, un tempo bonacciniana poi sempre più vicina alla nuova linea della segreteria dem, pronuncia a margine di un incontro organizzato nel capoluogo dal Pd intitolato ’Avrò cura di te’ al quale partecipa anche Schlein. L’occasione è l’elogio collettivo al parlamentare Marco Furfaro per la legge che porta il suo nome sul riconoscimento ai senza dimora il diritto al medico di base. Schlein scomoda anche Amintore Fanfani invocando un nuovo "grande piano per le case popolari" e attacca Palazzo Chigi per aver espunto dalla manovra 330 milioni di fondo per l’affitto ("Ma perché?"). Dal canto suo Funaro mette al centro dell’intervento la misura bandiera dello stanziamento extra in bilancio di altri 20 milioni per la ristrutturazione di alloggi Erp ("Mai arretrare su temi della sanità e dell’abitare"), dopo aver incassato il placet implicito di Elly sullo stop totale alle keybox.

Impossibile non notare l’assenza dell’onnipresente governatore Eugenio Giani tanto che in molti sussurrano un ipotetico raffreddamento della pista per la candidatura bis. Il presidente è a Sanremo ma sgombra subito il campo da ogni dubbio: "Sono via un paio di giorni con mia moglie e mio figlio. Lavoro senza sosta da mesi e da tempo avevo programmato una mini-gita che include anche una tappa a Montecarlo. Avevo già avvertito tempo fa Schlein che aveva capito perfettamente le ragioni".

