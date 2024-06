Si presentano all’ufficio immigrazione. Ma i due stranieri erano già ricercati per pene pregresse: finiscono in cella

Nelle ultime ore la polizia ha catturato due cittadini stranieri, ricercati per scontare entrambi pene definitive per reati pregressi e che vanno dalla violazione dei diritti d’autore in un caso a quelli nell’ambito degli stupefacenti nell’altro. Si tratta di due nordafricani di 50 e 35 anni che si sarebbero presentanti, in due momenti diversi, all’Ufficio immigrazione della Questura per pratiche in merito alla propria posizione sul territorio nazionale. Ma è emerso a carico di entrambi un ordine di carcerazione così i due sono stati accompagnati a Sollicciano.