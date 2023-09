Si cercano nuove idee per la città E il Comune presenta i suoi progetti

di Sandra Nistri

Riparte oggi "Vivere Sesto", il percorso partecipativo per la rigenerazione urbana, promosso dal Comune grazie a fondi europei e al supporto di Sociolab, Socialisarte, Palinsesto, Ccn Sesto Sotto Casa. Obiettivo dell’iniziativa: "definire, riqualificare e collegare spazi importanti della città, aprendosi alla cittadinanza con un percorso di informazione e partecipazione" per raccontare gli interventi che saranno realizzati nei prossimi anni con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Pnrr e con altre linee di finanziamento, e per raccogliere idee su come rendere questi luoghi spazi vivaci, di aggregazione e socialità. I sestesi potranno dunque esprimersi con proposte e segnalazioni che saranno raccolte alla postazione di "Vivere Sesto" presente in concomitanza con gli appuntamenti de "La città errante", la rassegna artistica di Socialisarte, oggi, dalle 17, in piazza IV Novembre e, poi, in piazza Vittorio Veneto, prima del concerto di Manuel Agnelli nell’ambito di "Liberi tutti", e ancora domani dalle 18 in piazza Vittorio Veneto e martedì 5 dalle 18 alla Biblioteca Ragionieri.

Ad attendere i sestesi e non oggi ci anche una sorta di Sesto in miniatura fatta di percorsi, giochi e grandi oggetti scenografici, tutta da scoprire e da giocare - adulti e bambini insieme - accompagnati dalle performance di maestri e allievi di Socialisarte. Poi, alle 18 Matteo Cavaciocchi, writer esperto in graffiti e pittura estemporanea, darà la possibilità a tutti di provare a cimentarsi in graffiti e pittura. Anche la musica protagonista, con Open Dj un dj set costruito insieme al pubblico. E a seguire Dj Garm farà ascoltare la sua musica prima del concerto live della band Funky Dream. E dalle 17 alle 21 ci sarà il Gruppo Flash della Cooperativa Cat. Martedì 5 settembre "La città errante" si sposterà alla Biblioteca Ragionieri dove, dalle 18 alle 19, grandi e piccini ’parteciperanno’ al racconto "Alice nella città errante". Il programma e tutte le informazioni sul progetto "Vivere Sesto" sono consultabili all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.itviveresesto .