Si cercano location per matrimoni civili

Avete una location adatta ai matrimoni civili? Il Comune riapre le candidature. Con una manifestazione d’interesse, il Comune accoglie proposte di luoghi panoramici, ville, agriturismi per diventare palcoscenico di matrimoni e unioni civili, facendo magari seguire alla cerimonia di fronte all’ufficiale di stato, un rinfresco e una bella festa. Possono presentare la candidatura al Comune fino al 30 maggio tutti quei fabbricati che per bellezza o pregio possono essere selezionati dagli sposi per il loro giorno più bello. Devono essere in regola con le norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, avere i requisiti di idoneità, agibilità e sicurezza richiesti dalla normativa e anche le dimensioni e gli spazi adeguati per il rito e per l’accoglienza dei protagonisti della giornata e dei loro ospiti. La disponibilità dei locali avrà durata di almeno due anni, rinnovabili per altri due. Le domande, su moduli scaricabili dal sito del Comune, vanno inviate o portate all’Urp o mandate via mail o pec a [email protected] o mail a [email protected]