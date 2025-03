Sì alla tramvia con 1.600 firme

Sono state 1.600 le firme raccolte in una settimana dal gruppo pro tramvia - Campi Bisenzio. Prima

online sulla piattaforma change.org e, a seguire, anche in forma cartacea. Con l’obiettivo di ribadire che "in un momento decisivo per il futuro della mobilità nel nostro territorio la voce della comunità si fa sentire

con forza". Il timore, per

i promotori, ma anche per i firmatari, è che "vadano perduti i fondi del Pnrr, oltre 280 milioni. Per questo chiediamo con fermezza a tutte le istituzioni

di accelerare l’iter burocratico e di avviare senza indugi i lavori".