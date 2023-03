Showroom Ginori da Harrods

Una ‘casa’ londinese per Ginori 1735. La prestigiosa manifattura, tra i principali marchi mondiali nella porcellana e nel design, ha aperto il suo primo ‘negozio’ esclusivamente basato sui profumi per la casa all’interno della Home Fragrances Room di Harrods, il prestigioso grande magazzino a Londra. Sviluppato in collaborazione con United Perfumes, uno dei principali operatori nei mercati delle home fragrance e dei profumi, il nuovo punto vendita si ispira alla collezione Oriente Italiano. Protagoniste dell’apertura le collezioni home fragrance di Ginori 1735: LCDC – La Compagnia Di Caterina, ispirata a Caterina de’ Medici e composta da candele profumate sviluppate in varie dimensioni e colori, bruciatori d’incenso, diffusori ambiente e spegni candela e la collezione Profumi Luchino, realizzata in collaborazione con l’artista e designer inglese Luke Edward Hall.