Sesto Fiorentino (Firenze), 15 aprile 2021 - Sgombero in atto da questa mattina prima delle 9 in viale I Maggio a Sesto Fiorentino di due condomini occupati dal 2011. Gli alloggi sono di proprietà di una società immobiliare. All'interno sono presenti circa 50 persone, tra cui anche famiglie con bambini. Le operazioni si stanno svolgendo al momento senza particolari disordini. Sul posto anche personale dei servizi sociali del Comune di Sesto Fiorentino e agenti della digos della questura di Firenze. L'operazione è scattata a seguito di un decreto di sequestro preventivo. Il palazzo, di proprietà di un privato, era stato occupato una prima volta nel 2004, poi sgomberato e occupato di nuovo nel 2011. Alcuni militanti del Movimento di lotta per la casa sono presenti stamani a Sesto per portare solidarietà alle famiglie sgomberate.Sul posto polizia di Stato e polizia municipale di Sesto che ha bloccato tutti gli accessi al tratto del viale in cui si trovano i due palazzi. Il traffico comunque è rimasto bloccato a lungo.

