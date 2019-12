Firenze, 17 dicembre 2019 - E' scappato da uno o più aggressori salendo al volo su un bus dell'Ataf. Disavventura a Firenze per un turista americano trentenne stamani, 17 dicembre, dopo le 8 in via Ponte alle Mosse. L'uomo sarebbe stato rapinato, o comunque avrebbe subito un tentativo di rapina, riportando alcune contusioni in seguito ai colpi ricevuti. Sono intervenute le volanti. Il giovane è stato portato a Santa Maria Nuova, ma sta bene. Indaga la polizia che deve sentire lo statunitense per ricostruire con esattezza l'accaduto. Molte le circostanze ancora da chiarire.

giovanni spano