Firenze, 12 agosto 2020 - Una bimba di 4 anni è sfuggita alla madre che la teneva per mano sul marciapiede ed è corsa in strada, finendo per essere urtata su un fianco da un'auto che sopraggiungeva. L'incidente è accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16 a Firenze, in via Montebello. La bambina, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in ambulanza in codice giallo all'ospedale pediatrico Meyer. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha ricostruito la dinamica dell'accaduto.

© Riproduzione riservata