La storia della coppia sfrattata da casa, che da 8 mesi vive in un camping approda su Canale 5. Ieri mattina, Mauro Manetti e la sua compagna Barbara Pieri sono stati ospiti in diretta per il programma Mattino 5, condotto da Francesco Vecchi, in collegamento dalla loro ’sistemazione’: un container di pochi metri quadri.

La vicenda era già emersa recentemente sulla pagine di La Nazione in un articolo a firma di Giovanni Spano del 27 settembre, ma il caso era già stato affrontato in aprile. Mauro e Barbara vivono in questa situazione incresciosa a causa di uno sfratto dalla loro casa di Fucecchio, avvenuto per finita locazione. I due, mercanti e artigiani fin dalla giovane età, hanno faticato a trovare una sistemazione alternativa, poiché, a causa della pandemia, il lavoro è stato pochissimo, con conseguenti ricadute economiche. "Io non sono povera, sono una persona ricchissima – afferma la signora Barbara durante la trasmissione – con le mie mani posso fare dei lavori che nessun altro può". Una storia che racconta le disgrazie di questa famiglia che, pur nella difficoltà, s’impegna , vive e lavora con dignità.

"Questa sistemazione che abbiamo trovato non è molto, ma è il massimo che noi siamo riusciti a fare – prosegue Barbara –. Non abbiamo avuto diritto alle case popolari. Non abbiamo diritti, solo doveri. Non abbiamo residenza, domicilio, medico di famiglia. Siamo senza fissa dimora. Ho aperto un negozio che non è andato bene, ma ho investito nel mio paese".

Una legale presente durante il collegamento ha rimarcato che il problema alla radice è l’assenza dell’assistenza pubblica, che ancora applica metodologie e tempistiche per l’assegnazione delle case popolari che non sono più adatte al mondo post Covid. La coppia potrebbe fare domanda per un bando di assegnazione che si terrà a novembre, ma da lì passerebbero comunqe dei mesi, senza contare che con loro vive il figlio minorenne.

Roberto Panfili, direttore generale dell’azienda Portobello, ha offerto ai due signori un contatto per una posizione lavorativa o un aiuto, nella speranza che questo possa aiutarli a risollevarsi. In conclusione, il conduttore Francesco Vecchi ha chiesto alla coppia, insieme da 17 anni quando hanno intenzione di sposarsi. La risposta laconica di Mauro è stata: "quando avremo una casa".