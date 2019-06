Firenze, 13 maggio 2019 - Una serata in cui davvero Firenze è capitale della moda internazionale. La sfilata al piazzale Michelangelo che di fatto conclude i giorni di Pitti Uomo è qualcosa di inedito e che raduna insieme per una volta tutte le migliori top model di ieri e di oggi. Da Eva Herzigova a Gigi e Bella Hadid, ci sono davvero tutte le migliori all'evento organizzato da LuisaviaRoma.

Una serata che prevede alcuni momenti significativi, come l'omaggio a Karl Lagerfeld, una vera e propria icona del nostro tempo recentemente scomparso. Spazio anche alla musica, che da sempre va a braccetto con la moda, con il concerto di Lenny Kravitz. E le super top model che sfileranno per diversi brand si sono scatenate in questi giorni su Instagram, raccontando la loro Firenze attraverso post e storie.

E così Karolina Kurkova, top model della Repubblica Ceca, ha scattato diverse foto dal piazzale Michelangelo, tra cui una che la ritrae in grande semplicità, in jeans e occhiali da sole. Noemie Lenoir, attrice e modella francese, anche lei in passerella durante l'evento, ha preferito scattarsi un selfie. E non ha resistito dal raccontare la sua esperienza fiorentina anche Carine Roitfeld, che dell'evento è la grande organizzatriced. Ex direttore di Vogue Francia, si occupa adesso dell'organizzazione di eventi legati alla moda.

Il piazzale Michelangelo è stato completamente requisito per l'occasione. Sarà "chiuso" dagli spalti che si affacciano sulla passerella su cui saliranno le top model.

Tra gli ospiti vip, il sindaco Dario Nardella, gli stilisti Ermanno Daelli di Scervino, Eva Cavalli con il figlio Robert, Laudomia Pucci, Remo Ruffini di Moncler, le showgirl Natasha Stefanenko e Melissa Satta.

© Riproduzione riservata