Settimana francese con le scuole. Film, libri e eventi dedicati al Paese

Al via a Scandicci la settimana francese. Un appuntamento ormai tradizionale curato dal consolato generale di Francia e dall’istituto Francese di Firenze, in collaborazione con il Russell-Newton, con la Sassetti Peruzzi, e gli istituti comprensivi di Scandicci. Appuntamento dal 16 marzo in biblioteca con la rassegna di libri e materiali audiovisivi dedicati alla Francia. Il 19 alle 9,15 l’evento d’apertura coi saluti del sindaco Sandro Fallani, del console generale Guillaume Rousson e degli assessori alla cooperazione internazionale, Diye Ndiaye e Ivana Palomba (nella foto). Sempre il 19 marzo ci sarà il menù francese per il pranzo dei ragazzi delle scuole medie e superiori di Scandicci. Chiude l’evento il 19 maggio all’auditorium del Russell-Newton "Azioni teatrali degli alunni del Russell Newton". Parteciperà alla manifestazione Veronique Nah, musicista, regista ed attrice, con un breve adattamento del suo spettacolo "Diverse", presso l’auditorium Russell-Newton. Alla presenza di Baptiste Chauveau, ACPF (addetto alla cooperazione per il francese) dell’Istituto Francese Italia a Firenze, Diye Ndiaye, assessore alla cooperazione internazionale. "Le principali parole chiave alla base del programma di quest’anno sono identità e pluralismo – ha detto l’assessore Diye Ndiaye – con iniziative rivolte soprattutto alle scuole del territorio e alle nuove generazioni, per la cui formazione è di fondamentale importanza la conoscenza di altre lingue e culture, in un contesto di identità plurali che sempre più caratterizza le società moderne e i contesti urbani".