Settimana del Fiorentino Premiate le vetrine

Le vetrine più belle sono salite sul podio e sono state premiate. Nell’ambito della “Settimana del Fiorentino“ ad aggiudicarsi il podio del concorso “Firenze in vetrina“, promosso da Confesercenti per valorizzare la vetrina più bella e quella che abbia saputo esaltare fiorentinità, le tradizioni e il Capodanno Fiorentino, sono state: Erboristeria Isolotto Store, Studio Fotografico Sonia Guerzoni ed Erboristeria Le Erbe di Ann. Le foto scattate alle vetrine che hanno esaltato, in quella settimana, la fiorentinità sono state postate sui vari social. Le 10 che hanno ottenuto più “Like“ sono state selezionate da una giuria che ha poi scelto le migliori tre premiate alla presenza dell’assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini e del consigliere delegato dal sindaco alla valorizzazione della fiorentinità Mirco Rufilli e di Santino Cannamela, presidente Confesercenti città di Firenze, Lucilla Cracolici, coordinatrice Confesercenti centri commerciali naturali e Lapo Cantini, responsabile Confesercenti città di Firenze.