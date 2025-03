Settignanese, è qui la festa. Trionfo degli Allievi Regionali

Settignanese superstar. Vince il campionato Allievi Regionali girone D con quattro giornate di anticipo. Successo ottenuto con una netta superiorità e 16 punti di vantaggio sulla seconda in graduatoria. La Settignanese è ad oggi imbattuta e con il miglior attacco e la miglior difesa. La fortissima squadra rossonera, allenata da Filippo Fani, conquista così anche la qualificazione nella prossima stagione al girone Elite della categoria Allievi. Una lunga e splendida cavalcata vincente con l’ultima vittoria ottenuta nello scontro al vertice col San Miniato per 1-0 e gol di Lotesto, a coronamento di un percorso netto e con tutti gli spettatori in piedi ad applaudire i giovani campioni.

Questa la rosa giocatori della Settignanese categoria Allievi Regionali girone D: Niccolò Barbagallo, Tahir Bekshiu, Riccardo Brilli, Mattia Carrai, Manuel Covello, Mattia Ferro, Matteo Ghini, Gianmarco Giberti, Gabriele Iania, Cosimo Lotesto, Paolo Pierguidi, Christian Pozzi, Christian Privitera, Leonardo Rossi, Tommaso Scarselli, Lorenzo Santini, Ernesto Linares Brito, Edoardo Tosi, Gianfranco Halire Usuriaga, Ismaila Gueye, Gabriele Virdis, Lorenzo Zennaro. Allenatore Filippo Fani, vice allenatori Alessio Gianassi e Arlind Muca. Dirigenti Marco Lotesto e Andrea Iania. La squadra ha la supervisione del presidente della Settignanese Maurizio Romei e del direttore sportivo Leonardo Niccolini, insieme a tutto lo staff societario. L’attività è svolta sugli eccellenti campi dello stadio Ferruccio Valcareggi a Coverciano gestiti dalla Settignanese Calcio.

Francesco Querusti