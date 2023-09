Settembre, sono tornate le rificolone Gli appuntamenti della tradizione

Settembre, tempo di rificolone, la tradizionale versione profana della solennità religiosa della Natività di Maria l’8 settembre. Giovedì, vigilia della festa, si svolgerà il tredicesimo Pellegrinaggio a piedi dal Santuario dell’Impruneta alla Basilica della Santissima Annunziata di Firenze, proposto dall’associazione In Cammino, con la collaborazione del Quartiere 1 e dell’associazione Amici della Cate. Il pellegrinaggio partirà alle 14,30 dal Santuario dell’Impruneta e terminerà alle 21 circa nella Basilica della Santissima Annunziata, dove si terrà un breve momento di preghiera con il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori. A seguire ci sarà la tradizionale festa della Rificolona, anche nei rioni. Molto attivo, a tale proposito il Quartiere 4 (Isolotto). Fra i vari appuntamenti, da segnalare dalle 18 alle 20,30, al Centro Culturale Canova, laboratorio di costruzione delle rificolone e parata finale nel giardino. La proposta è riservata ai bambini dai 3 anni insù, a cura della Ludoteca La Carrozza di Hans (per info 055-710834). Alla stessa ora, laboratori di costruzione delle rificolone anche al Gasometro di San Frediano a cura di L’Abbaino e Angeli del Bello, fino ad esaurimento materiali. Dalle 19,30 alle 21, la Nuova Pippolese in concerto itinerante nel parco; dalle 21 musica per tutte le età, con Luca Lux, al Circolo culturale Età Libera, con gelati gratis per i bambini del quartiere; dalle 21,30 alle 23,30 Dj Set Red Moon Santarosa Bistrot, Gioco dell’Oca gigante, a cura del Centro di Solidarietà di Firenze.

Spostandoci a Ponte a Greve, dalle 18,30 nel giardino della Casa del Popolo, via Pisana 809, la festa propone giochi e musica per grandi e piccini. A ogni bambino sarà regalata una rificolona offerta dall’associazione il Ponte. A fine serata: giropizza, bibita e dolce (adulti 13 euro, bambini 10 con prenotazione obbligatoria allo 055-780700). Dalle 18,30 al Circolo Pensionati Isolotto (ex Baracche Verdi), via delle Mimose 8, la Rificolona sarà festeggiata con musica, divertimento e più tardi con le penne al sugo del Circolo; alle 21 corteo delle rificolone fino al sagrato della chiesa per la benedizione. Dalle 20 al Circolo Il Boschetto, via di Soffiano, 11, sfilata della società sportiva Asd Il Boschetto; seguita alle 21, dalla sfilata di tutte le rificolone; alle 21,30 esibizione di varie discipline sportive conclusa dalla premiazione delle rificolone più belle e baby dance per tutti.