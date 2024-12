Sette posizioni aperte per aspiranti funzionari

La Camera di Commercio di Pistoia-Prato

ha avviato una campagna di assunzioni

per la copertura di 7 posti a tempo indeterminato.

Per le sedi di Pistoia e Prato si cercano 2 funzionari per i processi "anagrafici e tutela del mercato",

1 funzionario per i processi "promozionali",

3 istruttori amministrativi per i processi

"anagrafici e tutela del mercato" e 1 operatore esperto, riservato alle categorie protette.

Per i concorsi pubblici destinati a istruttori e funzionari è possibile inviare la domanda entro il 13 gennaio 2025. Per la posizione riservata alle categorie protette invece la scadenza è fissata al 27 dicembre 2024. Le candidature vanno inoltrate seguendo le apposite istruzioni fornite sul sito istituzionale della Camera di Commercio. I requisiti per candidarsi alle posizioni attualmente aperte invece sono consultabili nei bandi pubblicati sul seguente sito: www.ptpo.camcom.it.