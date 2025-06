Sette interventi da 150mila euro nelle aree verdi

Sette interventi, una spesa complessiva di 150mila euro e una riqualificazione di giardini e aree verdi del territorio, comprese anche alcune scuole. Con tanto di giochi inclusivi, come nel caso del parco Iqbal, che ne consentono l’utilizzo anche ai bambini che, loro malgrado, sono costretti a convivere con una situazione di disabilità. A illustrarli proprio all’intermo del parco Iqbal, nel luogo che è un po’ il simbolo di questa ‘rinascita’, soprattutto dopo i danni provocati dall’alluvione del 2023, il sindaco Andrea Tagliaferri e l’assessore ai lavori pubblici, Tommaso Landi. Gli altri spazi pubblici rimessi a nuovo e in cui sono stati installati dei giochi per i più piccoli sono i giardini di via della Repubblica e via Boccaccio, mentre le scuole interessate dagli interventi sono quattro: Gandhi, Collodi, Tosca Fiesoli e Riccardo Valerio.

"Siamo felici di annunciare l’installazione di sette nuovi giochi per bambini – hanno detto Tagliaferri e Landi – suddivisi fra le scuole e i parchi pubblici del nostro territorio. Una serie di lavori che si inseriscono in una più ampia visione di riqualificazione dei giardini di competenza del Comune, spazi fondamentali per la socialità, la crescita e il benessere della nostra comunità". Per poi aggiungere: "In particolare, abbiamo voluto mettere una grande attenzione al parco Iqbal, al quale teniamo in modo particolare: era un impegno che avevamo preso e oggi, con orgoglio, possiamo dire di averlo rispettato. Il parco, infatti, non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di partecipazione, di memoria e soprattutto futuro. Questo è solo il primo passo, continueremo a lavorare perché vogliamo che i nostri spazi pubblici siano sempre più accoglienti, sicuri e a misura di bambini e famiglie".

Pier Francesco Nesti