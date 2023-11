Set televisivo a Firenze, previsti divieti di sosta e chiusure momentanee

Firenze, 9 novembre 2023 - Sono iniziate in città le riprese della serie televisiva “Il Mostro”. Su richiesta della produzione per esigenze legate ai set e alle lavorazioni connesse gli uffici comunali hanno rilasciato una serie di provvedimenti soprattutto in centro che, a fasi, andranno avanti fino alle fine di novembre. Si tratta in gran parte di divieti di sosta in alcune aree della Ztl e, a compensazione per residenti e disabili, la produzione ha preso accordi con alcune autorimesse private. Personale della produzione indirizzeranno gli interessati al garage più vicino dove potranno parcheggiare gratuitamente. Tra le strade interessate dai provvedimenti via Ghibellina, viale della Giovine Italia (area parcheggio interno), via delle Conce e via dei Conciatori (con anche divieti di transito temporanei per il tempo strettamente necessario alle riprese dal 13 a 15 novembre). E dal 14 al 16 novembre divieti di sosta in via del Proconsolo, piazza San Firenze, via dell’Anguillara, via dei Leoni, via dei Gondi, piazza della Signoria, piazzale degli Uffizi, via dei Rustici (dal 14 al 16 novembre). Per il tempo delle riprese sono previsti anche divieti di transito per il tempo strettamente necessario alle riprese in via del Proconsolo, piazza San Firenze, via dei Leoni e via dei Rustici. Sempre dal 14 al 16 novembre divieti di sosta e di transito (per il tempo strettamente necessario alle riprese) in via delle Ruote e via San Gallo. Uscendo dal centro, saranno interessate dal set anche via della Torre del Gallo e piazza degli Unganelli con divieti di sosta e di transito (temporanei) il 16 (dalle 9) e 17 novembre. Per le riprese in programma al cimitero di Traspiano sono stati predisposti provvedimenti in via Bolognese: in dettaglio il 18 novembre (orario 8-24) sono previsti divieti di sosta e di transito temporanei tra Pian di San Bartolo e l’ingresso del tempio crematorio; stessi provvedimenti anche il 20 novembre. Il set tornerà anche in via Ghibellina con divieti di sosta e di transito temporanei il 21 e 22 novembre (tra via delle Casine e viale della Giovine Italia). Per allestire il campo base saranno istituiti divieti di sosta in via Bernabei e largo De Gasperi (dal 10 al 23 novembre).