Sesto riparte dopo l'alluvione: torna il mercato settimanale e Fiorinfiera

Sono trascorse appena due settimane dalla disastrosa alluvione del 14 marzo ma, pur con tutte le questioni ancora aperte e i danni ingenti, Sesto cerca di tornare alla normale routine del sabato. Oggi, dopo due settimane di stop e dopo le polemiche della scorsa settimana da parte degli ambulanti per l’annullamento dell’iniziativa, torneranno così nelle piazze e strade del centro le bancarelle del mercato settimanale: previsto solo lo spostamento di 4 banchi dall’area di piazza del Mercato più vicina al ponte da cui il Rimaggio è esondato.

Intanto, proprio rispetto all’assetto futuro in zona – fa sapere il Comune – stanno andando avanti le progettazioni per i lavori nel tratto centrale del Rimaggio con i cantieri che apriranno nelle prossime settimane. In particolare, in questa fase, sono previsti interventi per consolidare le spallette mentre sono in corso studi sui modelli idraulici per valutare la fattibilità dei diversi scenari relativi al futuro del ponte, dalla demolizione al rifacimento di una passerella pedonale o, addirittura, carrabile. Intanto, questo fine settimana, l’operazione di ‘ritorno alla normalità’ sarà completata dalla manifestazione Fiorinfiera. Gli stand della mostra mercato di fiori e piante oltre che attrezzature da giardino stazioneranno oggi e domani dalle 10 alle 20, in piazza Vittorio Veneto, via Cavallotti, via Dante Alighieri e via Verdi. In via Dante Alighieri si svilupperà il consueto mercato delle aziende agricole e dei prodotti agroalimentari mentre, dopo il successo delle ultime edizioni, il mercato della Fiera animerà anche via Verdi.

Confermata per entrambi i giorni, come ormai accade da diverse edizioni, anche la collaborazione con Cna Firenze che proporrà le eccellenze dell’artigianato artistico nel mercato ’ArteFacendo’ in via Cavallotti. Tra le novità ci saranno anche alcuni eventi collaterali "a tema" che animeranno i due giorni: in piazza Vittorio Veneto, proprio vicino al monumento, per due giorni ad esempio si potrà ammirare la ’Aiuola Wanderandpick officinale, Il senso dei fiori, Piante e Fiori in avanscoperta. Fiori antichi o contemporanei?’.

Sandra Nistri