Sesto, furto di notte in una pasticceria: rubati 1800 euro

Firenze, 18 dicembre 2024 - Una brutta sorpresa si è trovato di fronte un negoziante di Sesto Fiorentino aprendo la proria attività. Si è reso conto che era stato commesso un furto nottetempo in un bar pasticceria di Sesto Fiorentino. E' stato lo stesso proprietario ad allertare le forze dell'ordine e chiamare i carabinieri e a riferire che ignoti, previa effrazione della porta ingresso, si sono introdotti nel negozio asportando la somma contante di circa 1.800 euro. La somma di denaro era custodita nel fondo cassa. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Signa per risalire all'identità dei responsabili e assicurarli alla giustizia.

