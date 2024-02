Sesto Fiorentino, inaugurato centro di riabilitazione per i bambini con difficoltà psicomotorie

Firenze, 4 febbraio 2024 - Inaugurato a Sesto Fiorentino (Firenze) il Centro Alab, nuovo centro multisensoriale e multidisciplinare dedicato alla riabilitazione, al benessere psicofisico, all'apprendimento e alla crescita dei bambini con difficoltà psicomotorie.

Al taglio del nastro, ieri pomeriggio 3 febbraio, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Alla cerimonia ha partecipato anche la vicesindaca Claudia Pecchioli. Giani, si spiega in una nota, ha espresso la sua sorpresa, elogiando la passione, l'entusiasmo e la competenza delle ideatrici Ida Buonavoglia e Monica Caporaso.

"Il Centro Alab rappresenta un servizio non solo per Sesto Fiorentino ma per tutta la Toscana, un esempio positivo di integrazione tra privato e pubblico", ha dichiarato il governatore. Falchi ha condiviso il suo apprezzamento, ricordando il percorso da un sogno a una realtà concreta grazie al duro lavoro, alla passione e alla convinzione di tutti coloro coinvolti.

"Un servizio così fondamentale offerto in un luogo così bello è motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità di Sesto Fiorentino", ha affermato il primo cittadino.

Attraverso la donazione della onlus Amici di Valerio, presieduta da Ida Buonavoglia, sono stati destinati 3.500 euro per servizi del centro ai bambini residenti nel Comune e altri 3.500 euro al Meyer.