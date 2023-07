Servizio Civile Digitale Impruneta: Aperto il Bando per 2 Giovani

Aperto il bando del servizio civile digitale: il Comune di Impruneta cerca 2 giovani dai 18 ai 28 anni. Per un anno i volontari saranno impegnati a rendere più accessibili i servizi digitali alla cittadinanza e saranno coinvolti nei servizi biblioteca e comunicazione dell’ente. Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 507,30 euro. La scadenza del bando è fissata per il prossimo 28 settembre alle14 e può presentare la propria candidatura, chi, alla data di presentazione della domanda, abbia fra i 18 e i 28 anni, sia cittadino italiano, comunitario o non comunitario regolarmente soggiornante in Italia.