Servizio civile alla Misericordia. Disponibili sei posti per giovani

Sei posti a disposizione per altrettanti giovani per un’esperienza di vita e crescita: è il servizio civile da vivere per un anno alla Misericordia dell’Antella. Il progetto si chiama "Ruote Solidali 2023" e impiegherà i giovani selezionati (di età tra i 18 e i 28 anni) accanto ai volontari esperti "in compiti di carattere sociale – spiega il governatore Paolo Nencioni -. Si tratta di un’esperienza di grande arricchimento umano, oltre a permettere a questi giovani di scoprire l’importanza del mettersi a disposizione per aiutare gli altri". Una volta formati, i ragazzi potranno restare in Misericordia per partecipare ai servizi di emergenza sulle ambulanze o continuare a dare una mano. Per i 12 mesi di servizio per 25 ore settimanali , riceveranno uno stipendio di 507,30 euro.