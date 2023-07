Servizi per i piccoli pre e post scuola Iscrizioni online aperte fino al 31

Sono aperte fino a lunedì 31 luglio le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola e sorveglianza a mensa nelle scuole d’infanzia e primarie statali per l’anno scolastico 202324.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online compilando e inoltrando il form attivo dal 29 giugno 2023.

Per l’accesso è necessario disporre di credenziali Spid, o tessera Cns (ad esempio tessera sanitaria abilitata con pin), oppure la carta d’identità elettronica Cie. Le tariffe e i dettagli su servizi e iscrizioni.

Come detto a più riprese dall’assessore all’Istruzione del Comune di Scandicci, Ivana Palomba (nella foto), la presentazione della domanda non dà automaticamente diritto all’ammissione al servizio in quanto l’attivazione è subordinata al raggiungimento del numero minimo di domande richiesto, ovvero 6 iscritti per il servizio di pre e post nelle scuole d’infanzia, 10 per il pre e post scuola nelle primarie, 10 per il servizio di sorveglianza a mensa.

Pre e post scuola sono pezzi fondamentali del welfare cittadino perché permettono ai ragazzi di avere un servizio, e ai genitori di arrivare al lavoro avendo già lasciato i propri figli.

Per questo i bandi di iscrizione sono molto attesi: e sono attese anche le decisioni dell’amministrazione in proposito su tempi, capacità di attivare il servizio, disponibilità finanziaria per sostenerlo.