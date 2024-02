Serena Balivo in scena con uno sguardo disincantato sull’amore

Un triangolo sentimentale – lui, lei, l’altra – per offrire allo spettatore uno sguardo sulle pieghe più dolorose e tormentate dell’amore, tra umorismo e tragedia. "Spezzato è il cuore della bellezza", spettacolo vincitore agli Ubu nella categoria ’Nuovo testo italiano’, va in scena stasera e domani (ore 21) al Teatro Cantiere Florida di Firenze. Sul palcoscenico Serena Balivo, anch’essa premiata agli Ubu come miglior attrice under 35, che in una straordinaria prova d’attrice dà corpo e voce alle due donne protagoniste; accanto a lei, in uno scenario onirico e interpretata da Erica Galante, la figura muta dell’uomo. Un lavoro ideato, scritto e diretto da Mariano Dammacco che prende le mosse da un interrogativo sull’amore e su come questo sentimento, centrale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, disilludere i desideri e le aspettative di chi lo vive.