Una serata dedicata a "Il sogno di don Milani" di Mazzerelli

Firenze, 22 aprile 2024 - Si concludono domani i festeggiamenti fiorentini per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. Alle 21,15 al Circolo Mcl "Dario del Bene", in via Baccio da Montelupo 41, sarà presentato il volume “Il sogno di Don Milani” pubblicato dalla Libreria Editrice Fiorentina e dall’editore Marchese Giannozzo Pucci il quale ha personalmente colto delle novità nella testimonianza di Alessandro Mazzerelli rispetto al panorama milaniano.

Oltre alla presenza dell’autore, testimone di significative confidenze del fondatore della scuola di Barbiana, in programma i saluti di don Marco Cioni, parroco di San Quirico a Legnaia e San Lorenzo a Greve, di Filippo Berti, presidente del Circolo Mcl "Dario del Bene" e di Enrico Nencioni, presidente C.R.C. Il Boschetto.

A confrontarsi sulla straordinaria portata delle "profezie milaniane" inquadrate nel contesto storico, sociale ed ecclesiale ci saranno Franco Mariani, giornalista vaticanista, Franco Banchi, docente di filosofia e scrittore, Rita Manzani di Goro, presidente Associazione Genitori della Toscana, Manrico Casini Velcha del Centro Milaniano Vicchio di Mugello. Modera l'evento il giornalista Emanuele Piccini. L'incontro sarà preceduto da una cena conviviale con prenotazione obbligatoria al 340.22.78.318