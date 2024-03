Stragi mafiose, sequestrati 19 milioni di euro a Dell’Utri

Firenze, 21 marzo 2024 – La Dda di Firenze ha disposto il sequestro della somma di 10.840.451,72, riconducibile a Marcello Dell'Utri, e di ulteriori 8.250.000 alla moglie Miranda Anna Ratti. La misura è stata emessa nell'inchiesta della Direzione nazionale antimafia finalizzata all'individuazione dei mandanti esterni delle stragi del 1993-'94.

Nel corso del procedimento sono stati condotti vari accertamenti concernenti i flussi finanziari che hanno riguardato Marcello Dell'Utri dal 2014 ad oggi. Secondo quanto sin qui emerso, l’ex senatore di Forza Italia non avrebbe comunicato, entro i termini stabiliti dalla legge, le variazioni patrimoniali, pari a circa 42 milioni. Era però tenuto a farlo in quanto condannato con decisione passata in giudicato, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014, per il reato di concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso.

In aggiornamento