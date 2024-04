Sentieri di libertà, la passeggiata

Appuntamento, oggi, con la manifestazione "Sentieri della Libertà", escursione lungo i sentieri dei partigiani in occasione dell’anniversario della Liberazione. L’iniziativa è organizzata dal Circolo ricreativo Arci e dalla Polisportiva di Pian di San Bartolo, insieme a numerose altre realtà associative del territorio e dagli enti locali. Con ritrovo alle 8.30, o in altri casi alle 9, in quattro punti di partenza: alla stazione di Montorsoli, alla Casa del Popolo di Quinto Alto, a Paterno e all’SMS di Serpiolle.

Gli itinerari, più o meno facili, sono comunque per tutti e condurranno i partecipanti al Cippo dei Partigiani (nei pressi della Fonte dei Seppi).

All’arrivo, previsto per le 13, la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino e Calenzano insieme al Circolo ricreativo Pian di San Bartolo offriranno un ristoro ai partecipanti.