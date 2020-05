Firenze, 14 maggio 2020 - Un seminario su pandemia e infodemia. Va in diretta sui profili facebook del Consiglio regionale della Toscana (@CRToscana) e del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana (@corecom.toscana). Partecipano i direttori dei quotidiani La Nazione, Il Tirreno e Corriere Fiorentino e il caporedattore di Repubblica Firenze. Che si confronteranno in diretta sull'emergenza sanitaria che il mondo sta vivendo. Segui qui sotto il live.

Il seminario interattivo viene introdotto dai presidenti del consiglio regionale Eugenio Giani e del Corecom Toscana Enzo Brogi. Modera il giornalista Massimo Sandrelli, consigliere del Comitato per le comunicazioni.