"Sembra la California"

Si intitola "Il segreto di Borgalia" il nuovo romanzo scritto da Martina Vignozzi per Santelli Editore. Editing di professione, la scrittura è la sua grande passione. Una passione che ha coltivato fin da piccola e che oggi è diventata la sua professione. "Ho iniziato a scriverlo – racconta – lo scorso inverno, seguendo l’immaginazione. Ogni volta è una magia e magico è anche il momento in cui la storia che avevi in testa diventa reale". Un libro ambientato in California e dove Borgalia richiama alla mente uno dei piccoli borghi del nostro paese. E in questo strano "incastro" fra grande e piccolo, fra macro e micro, si sviluppa la storia di Hannah, una giovane babysitter arrivata a Borgalia per lasciarsi il passato alle spalle e tornare a sognare. In un misto di mistery e fantasy che lascia spazio anche al romanticismo. "Il mio libro – aggiunge - non ha la pretesa di impartire alcuna morale, ma vuole intrattenere e incuriosire". Il tema è quello dei desideri e, pagina dopo pagina, rappresenta la sintesi perfetta per raccontare di qualcuno che vuole fare di tutto per chiudere una fase della propria vita e al tempo stesso non trova il coraggio di aprirne un’altra. Così, dopo "Apertura" e "Il mistero di Ort", la giovane autrice campigiana ha dato ancora una volta libero sfogo alla fantasia mentre nei prossimi mesi forse si cimenterà in una serie di racconti.

Pier Francesco Nesti