Sei milioni e mezzo per sistemare vie e piazze Tutte le strade che si rifanno il look

Quasi 6,4 milioni di euro per la riqualificazione e la manutenzione straordinarie delle vie e piazze cittadine. Si tratta degli ultimi fondi stanziati dalla giunta che, su proposta dell’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti, ha approvato un pacchetto di delibere relative ad accordi quadro con le risorse stanziamenti che poi saranno utilizzate per la viabilità sulla base della programmazione degli interventi messa a punto dagli uffici.

"Con queste delibere abbiamo stanziato risorse importanti per il risanamento della viabilità" sottolinea Giorgetti. "Continua quindi l’impegno per il rifacimento delle strade, piazze e marciapiedi. Con questi fondi saranno finanziati i lavori in via di progettazione che si aggiungeranno a quelli completati da poco come la riasfaltatura di viale Etruria, di via Madonna della Tosse, di via Santa Maria a Marignolle. Numerosi anche gli interventi in corso tra cui la riqualificazione dei marciapiedi di viale Gori e l’asfaltatura della direttrice lungarno del Pignone-sottopasso di piazza Paolo Uccello-via del Sansovino. E nelle prossime settimane il programma prevede numerosi interventi come quelli in via Fortini, via della Colonna, via XXVII Aprile, via Faenza e via del Ponte Rosso".

Cinque milioni e 600mila euro sono destinati a interventi di riqualificazione e manutenzione straordinarie della viabilità dei cinque quartieri e quasi 800mila invece serviranno per lavori relativi alle barriere di sicurezza, ai ponti e passerelle, ai muri di sostegno e agli altri manufatti stradali.