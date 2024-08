Segnaletica, quasi un milione per il cambio look

Segnaletica orizzontale e verticale, c’è l’accordo quadro. La giunta comunale ha infatti approvato il progetto che riguarda l’affidamento di lavori di manutenzione per la segnaletica in maniera complessiva con un importo stimato di circa 800mila euro. L’accordo avrà validità di quattro anni e l’affidamento riguarderà la fornitura e posa in opera di segnaletica verticale, il tracciamento ed esecuzione di ogni tipo di segnaletica orizzontale ma anche altri interventi pertinenti che si dovessero rendere necessari di volta in volta. Nella casistica rientrano anche i lavori eseguiti in urgenza ed emergenza accanto agli interventi programmati che saranno pianificati congiuntamente alla Direzione dei Lavori.

In particolare, le tipologie di intervento previste sono quattro: la prima è quella dell’emergenza con il lavoro che deve essere iniziato entro un’ora dal ricevimento dell’ordine. In questo caso, per motivi di sicurezza, le opere previste dovranno essere eseguite in assoluta priorità su qualsiasi altro intervento anche in orario notturno o festivo. Seguono poi gli interventi in urgenza (con inizio entro 12 ore dall’ordine), la priorità normale (entro 72 ore) e i lavori programmati per cui esiste un cronoprogramma fissato.

La scelta dello strumento dell’accordo quadro deriva proprio, per il Comune, dalla necessità di raggiungere una serie di obiettivi: fra l’altro quello di fare in modo che gli interventi di manutenzione sulla segnaletica, di qualunque priorità, siano effettuati tempestivamente e con diminuzione dei costi visto che, fra l’altro, non c’è la necessità di procedere ad affidamenti per singole opere.

Ben 546 le strade e piazze del territorio inserite nell’elenco delle vie che potrebbero essere interessate dai lavori: la maggior parte sono comunali ma moltissime, soprattutto in territorio collinare ma anche in ambito urbano, sono vicinali, provinciali come la Panoramica dei Colli Alti o statali. In ogni caso il lunghissimo elenco è aperto: l’accordo quadro, infatti, sarà esteso anche alle aree che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio comunale, come proprietà o come gestione, nei prossimi quattro anni.

