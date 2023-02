Seconda laurea per il sindaco

Confetti rossi per il sindaco Sandro Fallani che ieri ha conseguito la sua seconda laurea summa cum laude. Dottore in storia; relatore della tesi il professor Roberto Bianchi, titolo: "Il governo di Firenze alla fine degli anni ’80, fra la questione Fiat Fondiaria e l’immigrazione". E’ stato lo stesso primo cittadino a condividere sui social la sua gioia. "La prima a 25 anni – ha scritto – la seconda laurea oggi a 50 anni, alzandosi tutti i giorni presto per non sottrarre tempo alla famiglia e al lavoro. Una bella sfida, immerso nella bellezza dello studio e dell’approfondimento, riuscita grazie ai miei famigliari, alle tantissime persone che in questo secondo cammino universitario mi sono state vicine. Una grandissima emozione tornare a discutere una tesi in Via Laura, 48. Alè!"