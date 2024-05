Se pedali guadagni : "Fino a 30 euro al mese per chi usa la bici". Un milione dal Comune

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Pedalatori di tutto il mondo, amanti delle due ruote, Firenze è la città giusta. E non solo perché da qui passerà il Tour de France. Ma perché con la nuova iniziativa del Comune pedali, pedali e alla fine guadagni qualche soldo. Fino a 30 euro al mese e bonus extra: di questi tempi non è mica male. Il progetto del Comune - il finanziamento totale è di 1,2 milioni – si chiama ‘Pedala, Firenze ti premia’ e possono partecipare tutti le persone con più di 18 anni residenti o domiciliati a Firenze oppure nei Comuni di Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa ma che svolgono la propria attività a Firenze. Per partecipare è molto semplice: oltre alla bici, bisogna scaricare la app Pin Bike, registrarsi e completare la domanda di partecipazione a partire dalle 10 del 13 maggio. Una volta portata a termine la domanda si potrà ritirare, in modo gratuito, il dispositivo (ce ne sono disponibili 2mila, quindi quello è il tetto massimo almeno per questa prima fase) presso gli Urp dei quartieri, dal 20 maggio.

Una volta installato, dal 3 giugno, basterà pedalare e gli incentivi saranno erogati tramite bonifico bancario (l’intestatario del conto corrente deve coincidere con chi partecipa all’iniziativa). I rimborsi saranno di due tipi. Se abbandoni un mezzo inquinante per passare alla bici guadagni di più. chi abitualmente utilizza mezzi a motore e passerà alla bici per gli spostamenti sul percorso casa-lavoro e casa-scuola/Università avrà 20 centesimi di euro a chilometro ai quali si potranno aggiungere 5 centesimi di euro per ogni chilometro su percorsi generici, purché interni al Comune.

L’importo massimo maturabile sarà pari a 2 euro al giorno e 30 euro al mese. Chi invece già utilizzava la bici per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola/Università avrà invece diritto a 15 cent a chilometro e 5 cent di euro per chilometro sui percorsi generici. L’importo massimo maturabile sarà pari a 1,20 euro al giorno e 30 euro al mese. Oltre a questo, ogni mese saranno disponibili premi fino a 100 euro per i 200 utenti che avranno accumulato più punti in App con azioni virtuose (km pedalati, partecipazione ad eventi e questionari). Ogni partecipante, nell’arco del progetto, potrà ricevere premi aggiuntivi mensili fino a un massimo di 200 euro. L’assessore all’Ambiente, Andrea Giorgio ha definito il progetto "una svolta per la mobilità ciclabile in città. Sarà fondamentale ora coinvolgere nel progetto le scuole, l’università, le aziende, per allargare il numero dei partecipanti e spingere sempre più la mobilità ciclabile". "È un progetto molto bello – ha dichiarato l’assessora all’Educazione, Sara Funaro - che permetterà ai ragazzi, in un momento importante e particolare della loro vita, ovvero il compimento dei 18 anni, di essere stimolati all’uso della bicicletta. Invieremo una lettera a tutte le scuole perché, come Comune, vogliamo installare le rastrelliere negli spazi interni o esterni, qualora ne abbiano bisogno e per agevolare ancora di più i ragazzi nell’utilizzo delle due ruote". Ora, tutti in bici.