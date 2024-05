Se le giovani idee geniali sono da premio

Valorizzare la creatività dei nostri ragazzi: un segnale forte e deciso di speranza per il futuro con progetti di alta qualità. Si chiama Giardino delle Invenzioni e da domani fino a domenica, aprirà i battenti nell’antico convento di San Domenico, nel cuore di Pistoia, alle idee di tremila studenti della provincia. Sono 184 le classi di 59 scuole che hanno partecipato alla sesta edizione di Sì... Geniale!, un concorso pensato dalla Fondazione Caript per progettare e realizzare prodotti d’ingegno fantastici o dedicati a scienze, arte, natura, robotica e intelligenza artificiale.

"Al di là del concorso – commenta il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – è la stessa mostra che vuole essere un premio per tutti quelli che si sono messi alla prova nell’impegnativo percorso di Sì...Geniale! ed è giusto che chi ha partecipato possa ricevere un significativo riconoscimento".

In questa edizione saranno proposti progetti unici e originali. Qualche esempio? Un drone che si dedica agli interventi di primo soccorso ma anche un percorso virtuale alla scoperta dei tesori dell’arte conservati nella Cattedrale e nel museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi per arrivare a una ricerca matematica sui meccanismi del gioco per prevenire la dipendenza patologica dall’azzardo.

Tutte le invenzioni esposte saranno sottoposte alle valutazioni di una giuria composta da Massimiliano Razzano, professore associato del Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa che fa parte del team del telescopio spaziale per raggi gamma Fermi della Nasa. In giuria anche la giornalista Rai Paola Guarnieri che conduce Tutti in classe.

Un momento dedicato alla creatività durante il quale si potrà cantare e ballare nei corner musicali e domani, per parlare delle sfide della scuola del futuro, ci sarà un incontro con Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi di Milano e Sabina Nuti, rettrice della Scuola Sant’Anna di Pisa. Domenica gran finale con i premi della Fondazione che vanno da 2mila a 6mila euro.

S.M.