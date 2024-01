Se l’amore è un musical. La favola delle ’Formiche’

Ha festeggiato i venti anni di attività nel 2023 la Compagnia delle Formiche, ed ora torna nel suo Mugello con un nuovo spettacolo, "E se ci incontrassimo ieri?", che si tiene domani sera alle 21, al teatro comunale "Corsini" di Barberino. E’ un musical inedito, così come è inedito il target a cui si rivolge.

Non uno spettacolo per bambini, come i tanti sui quali le "Formiche" hanno costruito il loro successo – ottenuto nei più prestigiosi teatri in tutta Italia e anche all’estero – da "Mortina" alla "Spada nella roccia", da "Cenerentola" ad "Alice nel paese delle meraviglie" spettacolo che proprio lo scorso mese ha portato nei teatri di Bari, Taranto, Lecce collezionando tutti sold out. Questo invece è un musical che presenta una surreale favola moderna, intrecciando i grandi successi della musica italiana con un’insolita storia d’amore.

La vicenda, con una scrittura dal ritmo intenso ed incalzante, racconta la storia d’amore di Mirko e Gloria.

Una relazione che sfida le leggi del tempo, sulle note di una coinvolgente colonna sonora.

La regia è di Andrea Cecchi, che firma anche i testi, insieme a Simone Fisti ed Alessio Fusi. E le canzoni – firmate da grandi artisti della scena nazional e –di Mina e Venditti, di Zucchero, Battisti, Tozzi, Oxa e altri, sono tutte cantate dal vivo, ed anche suonate, grazie alle tastiere di Federico Pacini, della Bandabardò.

Non è la prima volta che la Compagnia delle Formiche calca il palcoscenico di Barberino di Mugello, in quello che è il teatro più grande della zona. Ci fecero lo spettacolo dell’ultimo dell’anno nel 2022 e prima ancora una lunga serie di spettacoli, sempre con tutto esaurito, con "Mortina".

E la Compagnia si fermerà a Barberino di Mugello anche la settimana seguente, per proporre all’istituto comprensivo un altro spettacolo, riservato alle scuole, dal titolo "Superboy, un eroe tra i banchi di scuola", sul tema del bullismo, spettacolo che sarà poi replicato anche a Scarperia e San Piero, Firenze e Montecatini.

Informazioni e prenotazioni al numero 055 841237.

Paolo Guidotti