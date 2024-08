Se la musica è poesia. Manfredi a Marradi. Omaggio a Campana

Il concerto "Partenze e ritorni" del cantautore Max Manfredi, con le sue canzoni dedicate al poeta Dino Campana,non poteva non fare tappa a Marradi, che è terra natale del grande poeta novecentesco. Questo itinerario in musica tra i versi di Dino Campana sarà proposto martedì 6 in piazza Scalelle. E con Manfredi ci saranno fior di musicisti, da Matteo Nahum (chitarra e glockenspiel), musicista e autore di colonne sonore, che ha trascorso l’infanzia a Marradi e oggi vive a Valencia, ad Alice Nappi (violino), da Emanuele La Pera (percussioni) a Marco Spiccio (pianoforte e voce). Manfredi, sulle scene da trent’anni, è cantautore, scrittore, uomo di teatro genovese: Fabrizio De André, che ha voluto duettare con lui nella canzone La Fiera della Maddalena dell’album Max, lo ha definito "il migliore di tutti". Manfredi ha collaborato anche con Roberto Vecchioni, ha pubblicato sei dischi e quattro libri e vinto numerosissimi premi, fra cui una targa Tenco per "il miglior disco dell’anno, "Luna persa", nel 2008; e il suo linguaggio poetico e musicale originale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie.

L’evento, organizzato dal Comune di Marradi, è a ingresso libero. "Il titolo trae ispirazione da alcuni versi tratti dai Canti Orfici di Campana: ‘...Così conosco una musica dolce nel mio ricordo senza ricordarmene neppure una nota: so che si chiama la partenza o il ritorno’ nota Walter Scarpi, presidente del Centro studi campaniani. "Questo concerto – aggiunge Maria Cristina Carratù, assessore alla Cultura di Marradi – è un fuori programma dell’estate marradese in cui abbiamo voluto unire la musica e la poesia, con musicisti d’eccezione che hanno un legame affettivo con Marradi e Campana".

L’estate marradese continua fino a ottobre con una serie di appuntamenti, organizzati con le associazioni del territorio: dalla Notte Bianca con musei e negozi aperti anche in orario serale (10 agosto), ai salotti in giardino, all’anniversario della nascita di Dino Campana (20 agosto), alla Notte delle Streghe (17 agosto) alla Festa di Sant’Adriano (31 agosto).

Paolo Guidotti