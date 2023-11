Scuole e strade Piano triennale. Previsti lavori per 63 milioni

Piano triennale delle opere, via libera della giunta. Nell’atto approvato sono previsti nei tre anni di riferimento 63,617 milioni di investimenti. Il cinquanta per cento di questo investimento monstre è per le scuole: i primi lavori già dal 2024, sono relativi alla scuola Gabbrielli di Vingone e l’installazione dell’impianto di condizionamento al nido Bianconiglio. Scendendo nel dettaglio, per il prossimo anno, anno elettorale ovviamente, sono fissati 1.092.913 per la manutenzione straordinaria delle strade, 837.740 euro per la riqualificazione del giardino di largo Spontini a Casellina, 600 mila euro per la riqualificazione di piazza Vezzosi a San Vincenzo a Torri, 200 mila euro per la riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica, 200 mila euro di investimento sulla struttura del bocciodromo comunale, 535 mila euro per la manutenzione straordinaria del cimitero di Giogoli, 300 mila euro per primi interventi su Casa Bellocci, 300 mila euro per l’adeguamento del centro diurno Istrice, 2.957.500 euro di investimento sul plesso scolastico Gabbrielli per miglioramento antisismico, 400 mila euro per il condizionamento del nido Bianconiglio. "La priorità assoluta va ad interventi di riqualificazione e manutenzione delle scuole del territorio – ha detto il Vicesindaco, Andrea Giorgi – accompagnata dalla massima attenzione a investimenti per il verde pubblico e l’ambiente, per le strade e i luoghi pubblici, così come per gli impianti sportivi". Tra il 2025 e 2026 sono diverse le opere pianificate: 500 mila euro per la riqualificazione del centro diurno Il Faro a La Baracca; 240 mila euro per primo lotto nuovo impianto rugby; il completamento del nuovo campo sportivo a San Giusto.

Fabrizio Morviducci