Scuole d’infanzia. Contributo per rette

Scuole d’infanzia, ecco il bando per il contributo sulle rette. Possono partecipare tutte le famiglie residenti a Scandicci dei bambini che frequentano i servizi scolastici 0 – 3 anni a titolarità pubblica e privata accreditata e i servizi 3 – 6 anni a titolarità privata accreditata presenti sia sul territorio comunale che in altri comuni. Il bando serve per richiedere un contributo sui pagamenti relativi al periodo ottobre 2023 - marzo 2024. E’ possibile presentare le domande fino alle 10 del 13 maggio prossimo. I genitori interessati possono presentare domanda esclusivamente on line, al seguente link: http://www.comune.scandicci.fi.it/fondo06