Scuole di Girone, i bambini sono pochi. Andranno a Compiobbi

A settembre i bambini di Girone, che iniziano le elementare, andranno a Compiobbi. Undici iscritti non bastano per costituire la prima classe e, sulla base delle direttive provinciali, si procederà ad un accorpamento con la scuola del paese vicino, dove si rischia la formazione di una "classe pollaio", visto che ci saranno 28 alunni e che gli spazi sono risicati, causa lavori di strutturazione in corso.

"Aspetto di sapere le dimensioni dell’aula che li ospiterà- dice arrabbiato un papà- Insieme agli altri genitori, con cui abbiamo seguito tutta la vicenda da gennaio quando sono circolati i primi dati sulle iscrizioni, siamo davvero preoccupati anche per la sicurezza dei bambini: Compiobbi sarà infatti un cantiere. Dove li sistemeranno? Così si calpesta il diritto allo studio dei nostri figli e si fa morire la scuola del nostro paese, che è stata appena ristrutturata".

"Abbiamo investito per sistemare la primaria del Girone che adesso rimane aperta con solo tre classi, visto che una prima classe era già stata cancellata tre anni fa- osserva il sindaco Ravoni – Credo nella territorialità delle scuole, specie delle primarie e contesto il conteggio fatto perché, ricordo, che Fiesole è "comune montano". Una classificazione che prevede deroghe. E’ accaduto lo scorso anno con Borgunto, che è rimasta aperta con 9 iscritti.

Daniela Giovannetti