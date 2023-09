Scuola Pertini di Scandicci: San Giusto rimessa a nuovo

Pertini, lavori finiti. L’elementare di San Giusto si è presentata al primo giorno di scuola con un nuovo assetto strutturale e di arredi. Sono finiti in tempo infatti i lavori di riqualificazione per i miglioramenti antisismico, antincendio e l’abbattimento delle barriere architettoniche, in più sono stati messi a posto i nuovi banchi prima della rituale campanella d’ingresso. "Dopo l’intervento di riqualificazione la scuola è ancora più bella, sicura, accogliente e colorata" dice l’assessore alla Pubblica istruzione Ivana Palomba.

I lavori sono stati realizzati dalla ditta aggiudicataria Oplonde di Campi Bisenzio, con un importo contrattuale di 650 mila euro; per l’intervento il Comune di Scandicci ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr. Tra le opere per migliorare l’accessibilità della scuola, invece, realizzato un ascensore interno, in grado di collegare tutti i piani presenti nell’edificio scolastico. In più sono stati realizzati un nuovo giunto tecnico, il consolidamento di pareti interne, l’inserimento di controventi, la realizzazione di una nuova scala di sicurezza ed emergenza all’esterno dell’edificio e di un’uscita di emergenza al piano seminterrato del plesso scolastico. Rimessi a nuovo anche i servizi igienici, l’infermeria e del laboratorio al piano terra rialzato.