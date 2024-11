Scuola e inquinamento. L’autobus pedonale invade il paese

Ieri alcuni alunni delle elementari e delle medie di Fiesole sono arrivati in classe camminando in fila indiana e dando una dimostrazione pratica del "pedibus", il mezzo più salutare, ecologico e pure divertente che c’è per raggiungere la scuola. Una trentina i partecipanti che, accompagnati da alcune mamme e babbi, salendo da via Verdi in dieci minuti hanno raggiunto la collinetta di Borgunto, dove si trovano le scuole del capoluogo. Il servizio Pedibus è stato organizzato nell’ambito del mese di sensibilizzazione europea del Progetto Strade Scolastiche su proposta del Gruppo genitori no smog Fiesole, che già da alcuni anni porta avanti iniziative per per promuovere stili di vita sostenibili e allontanare le auto dalle scuole.

D.G.