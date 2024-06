Scuola di vela, giochi, sport e verde. Parco dei Renai, al via la stagione

Esplode l’estate ed entra nel vivo la stagione del parco dei Renai di Signa. Con le belle giornate è infatti scattato l’orario estivo esteso fino alle 2 di notte e sono partite tutte le attività, inclusa la nuova scuola di vela. Dopo il bando e la riorganizzazione sono arrivati i nuovi gestori. Ad aggiudicarsi il bar ristorante Chiringuito, nel lotto zero (quello più vicino all’ingresso), è stato il gruppo Cartabianca, che ha aperto in questi giorni con un nuovo allestimento. Stessa gestione per la spiaggia e la balneazione nel lotto uno, dove saranno disponibili a fine giugno. Novità di questa stagione 2024 è la scuola di vela, aperta nel lotto uno, dove è attivo anche il centro di wing surf, e-foil, hydrofoil - kite surf e sup: sport acquatici che contemplano, in base al tipo, l’uso della tavola, abbinata a specifiche vele o alla pagaia. Fra le conferme, il parco giochi gonfiabili per bambini, il minigolf e la piscina semiolimpionica, affidati alle consuete gestioni. Già in funzione anche la gelateria Frigus, i campi di calcetto e beach volley, il punto di ristoro Rock Chalet con eventi e musica live, la parete d’arrampicata gestita dal gruppo Trekking di Signa. "Siamo pronti con una nuova grande stagione – hanno detto il presidente e l’amministratore delegato della società di gestione, Isola dei Renai Spa, rispettivamente Daniele Donnini e Andrea Marzi –. Grazie al bando abbiamo selezionato nuovi gestori che porteranno energia e innovazione, ma non mancherà l’esperienza di chi ha deciso di proseguire la sua avventura ai Renai. Siamo pronti ad affrontare l’estate e a essere un punto di riferimento nell’area metropolitana". Per gli appassionati della bici, è infine possibile raggiungere il parco dalle Cascine (o viceversa), percorrendo la ciclabile in riva d’Arno.