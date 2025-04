Scuola di musica, cambio alla guida. È Meo la nuova sovrintendente

E’ la musicologa e direttrice teatrale Anna Maria Meo la nuova sovrintendente, che guiderà la Scuola di Musica di Fiesole fino a dicembre 2029. Lo ha deciso ieri il consiglio di amministrazione della Fondazione, al termine di circa due ore di riunione e di una votazione i cui dettagli sono rimasti riservati. Anna Maria Meo va a sostituire Claudio Martini, che era in carica come sovrintendente dal 2022 e che a fine mandato del triennio previsto ha deciso di non ricandidarsi.

"Auguriamo alla nuova sovrintendente buon lavoro per questo importante incarico – ha commentato la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti che per statuto è anche presidente della Scuola di Musica – e ringraziamo Claudio Martini per la sua dedizione, la passione e il lavoro svolto". Nata a Crotone ma residente in Toscana dai primi anni ottanta, Anna Maria Meo (laureata in Storia della musica all’Università di Firenze e quindi in Musicologia all’Università di Siena) vanta un curriculum importante. Fra i vari incarichi, spiccano quello di direttore generale del Teatro Regio di Parma e di direttore artistico del Festival Verdi dal 26 gennaio 2015 al 27 ottobre 2022. E’ anche stata presidente di Opera Europa, ruolo mai ricoperto da una donna nell’organizzazione che è leader internazionale per i teatri d’opera e festival lirici e che raccoglie circa 200 enti.

A Fiesole la legano esperienze professionali con l’Ente Teatro Romano e anche con la stessa scuola di Musica, dove lo scorso luglio la sindaca Scaletti le aveva assegnato la delega di presidente, incarico che Meo ha lasciato a febbraio proprio per presentare la candidatura a sovrintendente.