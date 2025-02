Scuola di Compiobbi. Riparato il tetto. Torna l’agibilità

Da ieri sono riprese le lezioni alle scuole di Compiobbi. Come promesso, la ditta che si occupa della ristrutturazione, in corso sull’immobile scolastico, ha lavorato tutto il fine settimana e, sotto la supervisione dell’ufficio tecnico del Comune, ha risanato e ripristinato l’agibilità dei locali allagati. L’intervento ha interessato anche il tetto, dove è stata messa una copertura di emergenza per scongiurare nuove infiltrazioni. Gli alunni delle medie e delle elementari sono rientrati in classe, da dove erano stati allontanati venerdì. Da ieri è iniziata anche la sistemazione definitiva del tetto con la posa della guaina impermeabilizzante. L’operazione dovrebbe concludersi in una decina di giorni. L’obiettivo è terminare la sistemazione dell’ala delle elementari a giugno. Poi il cantiere si sposterà sul plesso delle medie. Termine ultimo per la fine del cantiere è il 31 dicembre 2025. Per questi lavori, l’impatto con gli studenti dovrebbe però essere minore, visto che da settembre Compiobbi ospiterà solo le classi delle elementari: le medie si trasferiranno a Girone.

D.G.