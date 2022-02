"Prof, resti con noi". La dolce protesta dei ragazzini della Barsanti

Firenze, 28 febbraio 2022 - “Il prof. Lombardi non si tocca! Deve rimanere in prima C”. Hanno fatto tutto da soli, i ragazzini di prima della secondaria di primo grado Barsanti. Appena hanno saputo che avrebbero dovuto salutare il loro amatissimo docente di Geografia, il professor Mario Lombardi, prima hanno iniziato a singhiozzare e ad implorarlo di “far qualunque cosa per provare a restare in quella cattedra”, poi hanno deciso di agire con la tenacia e la forza dei loro 11 anni.

Tutta la classe si è messa all’opera per dar vita a striscioni e cartelli. Il messaggio è ben chiaro: “Professore, non ci lasci”. “Un dispiacere immenso - dicono le mamme della classe -. Quel docente, che pure vedevano per sole due ore la settimana, ha lasciato tantissimo nei nostri figli. Appassionato, umano, pronto ad interrompere la lezione per parlare di attualità, anche della peggiore, come la guerra, in un modo che tocca il cuore dei ragazzi. Ha la capacità di leggere i loro occhi e di intuire, al volo, se hanno un problema”. “Capiamo che l’amministrazione scolastica debba seguire le proprie regole, ma è davvero un peccato che l’insegnante non possa concludere il suo anno”, proseguono le mamme.

Venerdì pomeriggio, fuori da scuola, i ragazzi hanno inscenato la loro protesta. “Quel docente riesce ad ‘ammorbidire’ anche le situazioni peggiori. È davvero speciale”, concordano i genitori. I ragazzi, quando lo vedono si illuminano. C’è chi, con lui, si è confidato anche riguardo a problemi personali. “Ecco il lato bello della scuola - le parole del dirigente del comprensivo Barsanti, Marco Menicatti -. Questa vicenda dimostra ancora una volta che la scuola la fanno le persone. Il professor Lombardi è speciale. Sono orgoglioso di averlo tra noi. Non posso però aiutare gli studenti… Lui ha 12 ore da noi e ne perde in tutto 4 perché la sua è una supplenza temporanea e, una volta che il docente titolare rientra, la cattedra è sua. Insomma, non è assolutamente una mia scelta. Si tratta di un automatismo. Il professor Lombardi, pur vedendo poco i ragazzi, sa lasciare il segno. Tutto questo è bellissimo”.

"Sto piangendo dalla commozione: i ragazzi mi hanno toccato il cuore - dice a La Nazione il professor Lombardi -. Confesso che sono abituato a simili manifestazioni d’affetto. Sto proprio facendo una raccolta di queste bellissime testimonianze di alunni di varie scuole. Io faccio anche l’attore e porto il teatro a scuola. Ecco che con me la storia diventa anche rappresentazione teatrale. Parliamo di tutto: dall’Ucraina ai problemi quotidiani dei ragazzi. Con me si sentono protagonisti. Forse è per questo che mi si affezionano così tanto”.

Il ‘professor Mario’, come si firma lui, ha anche lasciato un commovente messaggio ai suoi piccolo allievi. “Per me - scrive, - è stata bellissima l'esperienza con voi e spero di avervi lasciato anche un bel ricordo oltre alla simpatia per un pazzo Prof colorato! Quando avevo la vostra età, non amavo molto la geografia e per questo ho cercato di inventare un nuovo modo per spiegarvela e farvela amare. Siate sempre curiosi, cercate sempre le cose belle, la nostra Italia ne è piena e aspetta solo di essere scoperta! Noi viviamo in una delle città più belle del mondo ma la bellezza ha tante facce...può mostrarsi con un bel monumento o con una montagna altissima o con un mare cristallino e infinito, ma anche la nebbia e il ghiaccio hanno la loro poesia, basta non confrontarle ma viverle per quelle che sono...unicità! Ricordatevi che per viaggiare non serve sempre e solo il tempo e i soldi, si può viaggiare anche con la fantasia e la curiosità. Leggete, guardate tutte le foto dei posti lontani...con la mia fantasia ho visitato posti lontani e poi quando finalmente ci sono veramente arrivato... già li conoscevo! E' potente la fantasia eh.... e non costa nulla, basta essere solo curiosi”.