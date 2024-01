Scuola Aumentano tariffe mensa e trasporti

IMPRUNETA

di Manuela Plastina

Col nuovo anno, sono entrate in vigore a Impruneta le nuove tariffe scolastiche e la nuova tassa di soggiorno. In entrambi i casi si parla di aumenti. Sul fronte studenti, c’è un incremento di costi sia per il trasporto che per la mensa, con tariffe diverse in base all’Isee.

Per ogni pasto, solo per fare qualche esempio, chi è nella fascia minima (sotto 6.000 euro) paga 10 centesimi in più: da 1,80 fino al 22 dicembre, ora pagherà 1,90 euro. Per la fascia Isee (24-30 mila), si paga per ogni pasto 5,92 euro (prima erano 5,60), per gli over 30mila, si passa da 5,80 a 6,13 euro a pasto. Rincari proporzionali anche nelle tariffe relative alla mensa di secondi o terzi figli. Per il trasporto scolastico, sempre citando solo alcune delle sei fasce Isee, per chi ha tra i 6-12mila euro, si passa da 97,20 a 102,74 euro per primarie e medie e 108,44 per infanzia (erano 102,6). Per la fascia 24-30 mila da 216 a 228,33 euro per scuola primaria e seconda, 241,02 per l’asilo (prima era 228 euro). Oltre i 30 mila, si va da 237,6 a 251,15 euro per elementari e medie, da 250,80 a 265,08 euro per la materna.

L’aggiornamento dei costi, spiega l’assessore all’istruzione Irene Marchetti, è necessario per gli adeguamenti Istat, "ma vede solo una minima copertura rispetto ai costi effettivi dei gestori dei servizi. La giunta con l’obiettivo di mitigare l’impatto sulle famiglie ha deliberato un aumento del 5,7% anziché del 16%".

Sul fronte imposta di soggiorno, aumentano le tariffe per gli over 14 anni, ma anche i giorni per i quali è previsto il pagamento della tassa comunale: aumentano di 50 centesimi il costo giornaliero per soggiornare in agriturismi, residence, affitti brevi, residenze d’epoca. Anche per gli hotel, aumenti da 50 centesimi a notte, ma si passa dai primi 4 giorni a una settimana intera da pagare. Non cambia la tariffa di 4 euro per gli hotel 5 stelle, ma aumenta a 7 giorni. Per campeggi e ostelli e affittacamere professionali, aumenta l’imposta da 1 a 1,5 euro e da 4 notti a una settimana.