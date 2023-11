Scuola, al via ’Comunità educante’ per unire le famiglie e i docenti

Comunità educante, ecco l’evento per unire famiglie, studenti e insegnanti. Appuntamento lunedì alle 17,30 nella Sala Conferenze del Castello del’Acciaiolo con la presentazione pubblica dei risultati della ricerca sociologica "Care together – Il Benessere dei giovani in comune – Giovani, socialità, benessere". L’iniziativa è stata promossa tra scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, circoli, parrocchie, istituzioni, centri di socialità e "ogni persona coinvolta nella crescita di ragazze e ragazzi". "Dopo l’avvio dello scorso marzo – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – la Comunità Educante di Scandicci va avanti con sempre più convinzione, con la consapevolezza sempre più forte e diffusa che l’educazione delle nuove generazioni è una responsabilità di tutta la comunità. Partiamo con la presentazione pubblica della ricerca sul benessere dei giovani, un’approfondita attività di conoscenza che sarà guida nella programmazione dei prossimi appuntamenti. Sono intanto già definiti i corsi e gli appuntamenti per la formazione di educatori, insegnanti e genitori che avranno inizio il prossimo gennaio. L’obiettivo di tutti noi è quello di dare il via ad un cammino che poi proseguirà con continuità,". Da gennaio saranno organizzati tre percorsi di formazione gratuiti per insegnanti, oltre a incontri di confronto con i genitori. Gli obiettivi sono quelli di individuare i campanelli di allarme, di capire come intervenire a scuola, di conoscere le i strategie comportamentali utili ai fini educativi.