Scudo verde. Presto il via al monitoraggio

Sullo scudo verde l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti cerca di chiarire la situazione: "Nessuno stop per i veicoli Euro 6 e nel 2024 sono monitoraggio" ha detto in Consiglio comunale rispondendo a un question time posto da Barbara Felleca (Iv). Non ci saranno quindi ticket, aspetto che tranquillizza molto chi deve venire a Firenze, magari per lavoro. "Lo scudo verde non prevede alcuna limitazione per i veicoli Euro 6 – ha aggiunto Giorgetti -. L’area a basse emissioni, controllata da 77 porte telematiche, sarà attuata quando il Ministero del Trasporti e Infrastrutture rilascerà l’autorizzazione. Ad oggi non abbiamo una data. Giovedì scorso gli uffici hanno incontrato tecnici del Ministero per la documentazione probabilmente invieranno una comunicazione alla quale gli uffici comunali risponderanno e successivamente sarà rilasciata l’autorizzazione". "Con lo scudo verde – ha concluso Giorgetti - siamo nel caso di Ztl ambientale, inserita nel Piano urbano della mobilità sostenibile della Città metropolitana, per ridurre i livelli di inquinamento in città a beneficio della salute dei residenti e di tutti i lavoratori e studenti che quotidianamente vivono sul territorio cittadino. Dobbiamo avere per una maggiore attenzione alla salute visto che i dati nazionali indicano ogni mille abitanti una morte prematura per inquinamento". La delibera approvata dal Comune, è stato spiegato da Palazzo Vecchio, si limita dunque alla disciplina per l’anno 2024 che prevede solo monitoraggio.

Niccolò Gramigni