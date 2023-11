Scudi di San Martino, tra i premiati la Nave San Marco della Marina militare

Firenze, 8 novembre 2023 - Giunta alla 40esima edizione il premio degli Scudi di San Martino, la cui cerimonia è in programma a Firenze, a Palazzo Vecchio, l'11 novembre: tra gli esempi di civismo attivo la Nave San Marco della Marina militare, che ha aiutato le popolazioni della Libia colpite dall'alluvione, il 16enne aretino che ha salvato la vita ad un uomo sapendo usare il defibrillatore e coordinando gli amici coetanei nei soccorsi, rappresentanti della città polacca di Przemysl che è stata una delle prime a soccorrere gli ucraini durante il conflitto russo-ucraino.

Il premio è stato presentato oggi a Palazzo Vecchio dall'ideatore, Roberto Lupi, e dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani. In occasione del 40/o anniversario Lupi ha annunciato che "sarà emesso un annullo filatelico da parte di Poste Italiane e durante la cerimonia sarà distribuita la cartolina annuale della manifestazione con il francobollo coniato per l'occasione".

La commissione che ha scelto i riconoscimenti quest'anno è presieduta dal direttore degli Uffizi Eike Schmidt. "In tempi difficili come i nostri, è importante evidenziare che questi riconoscimenti vanno a persone che hanno scelto con generosità di aiutare il loro prossimo - ha commentato Milani -. Abbiamo bisogno di questi esempi, non per protagonismo o per ambizione personale ma per affermare che il bene in questo mondo c'è! Che non siamo destinati solo alla barbarie, all'individualismo, alla prevaricazione dell'uomo sull'uomo".